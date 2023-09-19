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Общество / Политика

Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела после угроз военкору

Ведомости

Неизвестный пригрозил убийством военному корреспонденту Первого канала Владиславу Шурыгину. В Москве по факту угроз возбудили уголовное дело, в ситуации разберется Следственный комитет, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По решению Зюзинского межрайонного прокурора Москвы уголовное дело по факту угроз убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), поступивших военному корреспонденту Владиславу Шурыгину, передано в следственные органы для дачи процессуальной оценки по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов)», – говорится в сообщении.

Шурыгину позвонил неизвестный и в ходе телефонного разговора сообщил, что является «наводчиком» и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора, пояснили в прокуратуре. Кроме того, журналисту неоднократно поступали другие телефонные звонки с угрозами.

В надзорном органе отметили, что Шурыгин освещает события спецоперации на Украине и регулярно ведет репортажи из зоны боевых действий. Поступившие ему угрозы прокуратура расценила как попытку помешать журналисту в его профессиональной деятельности.

Ранее по теме: МИД России возмутился угрозам Киева в адрес российских журналистов

Угрозы о расправе в адрес российских журналистов и военных корреспондентов поступали и ранее. По данным МИД РФ, официальный представитель сил теробороны ВСУ, американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло в сентябре выступила с прямыми призывами к убийству сотрудников российских медиа и организаций, которые освещают события украинского конфликта. 

«В России возмущены очередным проявлением террористической сущности киевского режима, который с попустительства своих западных спонсоров распространяет угрозы расправой в адрес российских журналистов, военных корреспондентов, государственных и общественных деятелей», – говорилось в сообщении МИДа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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