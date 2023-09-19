Прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела после угроз военкору

Шурыгину позвонил неизвестный и в ходе телефонного разговора сообщил, что является «наводчиком» и готовится запустить беспилотный летательный аппарат по адресу проживания военкора, пояснили в прокуратуре. Кроме того, журналисту неоднократно поступали другие телефонные звонки с угрозами.