Любимова заявила об отсутствии планов по перестановкам в федеральных театрах
В федеральных театрах России кадровых перестановок не планируется, сообщила министр культуры Ольга Любимова, передает ТАСС.
Любимова отметила, что насчет перестановок в московских театрах следует обращаться в департамент культуры Москвы.
7 июня стало известно, что новым директором театра «Современник» станет народный артист России Владимир Машков.
Кадровые изменения произошли и в других московских театрах. Художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет актер Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – режиссер Константин Богомолов.
Кроме того, департамент культуры Москвы принял решение объединить Московский театр кукол с Московским открытым театром кукол, а сцену на Новослободской бывшего Центра имени Всеволода Мейерхольда присоединить к Московскому еврейскому театру «Шалом».