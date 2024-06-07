Путин пожурил Караганова за то, что тот «прохрюкал» пленарное заседание ПМЭФа
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пожурил модератора, заслуженного профессора ВШЭ Сергея Караганова за то, что тот «прикорнул немножко, хрюкнул» и прослушал, что говорил российский лидер.
Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он отметил, что «мы что-то делаем явно», но заметил, что конкретной задачи не было определено. Путин уточнил, что это будет не обсуждение, а дискуссия, поскольку сказанное модератором «звучит обидно».
«Вы сказали: "Что-то делаем?" Я целый час битый объяснил, что мы делаем», – подчеркнул президент России.
По его словам, была составлена целая программа из десяти пунктов. «Мы не «что-то делаем», мы работаем над новой стратегией развития России», – заключил Путин.
7 июня в 15:00 началось пленарное заседание с участием Путина. В рамках мероприятия также запланированы выступления президента Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.