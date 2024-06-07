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Путин пожурил Караганова за то, что тот «прохрюкал» пленарное заседание ПМЭФа

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Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) пожурил модератора, заслуженного профессора ВШЭ Сергея Караганова за то, что тот «прикорнул немножко, хрюкнул» и прослушал, что говорил российский лидер.

Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он отметил, что «мы что-то делаем явно», но заметил, что конкретной задачи не было определено. Путин уточнил, что это будет не обсуждение, а дискуссия, поскольку сказанное модератором «звучит обидно».

«Вы сказали: "Что-то делаем?" Я целый час битый объяснил, что мы делаем», – подчеркнул президент России.

По его словам, была составлена целая программа из десяти пунктов. «Мы не «что-то делаем», мы работаем над новой стратегией развития России», – заключил Путин.

7 июня в 15:00 началось пленарное заседание с участием Путина. В рамках мероприятия также запланированы выступления президента Боливии и Зимбабве Луиса Альберто Арсе Катакоры и Эммерсона Мнангагвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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