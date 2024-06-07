Путин пожурил Караганова за то, что тот «прохрюкал» пленарное заседание ПМЭФа

Караганов предложил главе государства выработать собственную модель экономики. Он отметил, что «мы что-то делаем явно», но заметил, что конкретной задачи не было определено. Путин уточнил, что это будет не обсуждение, а дискуссия, поскольку сказанное модератором «звучит обидно».