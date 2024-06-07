МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко
Народного депутата Украины Юлию Тимошенко объявили в розыск в России, следует из базы розыска МВД.
По какой статье разыскивается Тимошенко, не уточняется.
Последние месяцы МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. 5 июня МВД России объявило в розыск бывшего официального представителя ВСУ Сару Эштон-Чирилло. 8 мая МВД объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко.
Среди объявленных в розыск были действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко. 9 мая, спустя несколько дней после объявления в розыск, карточки политиков пропали из базы МВД России.