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МВД России объявило в розыск Юлию Тимошенко

Ведомости

Народного депутата Украины Юлию Тимошенко объявили в розыск в России, следует из базы розыска МВД.

По какой статье разыскивается Тимошенко, не уточняется.

Последние месяцы МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. 5 июня МВД России объявило в розыск бывшего официального представителя ВСУ Сару Эштон-Чирилло. 8 мая МВД объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко.

Среди объявленных в розыск были действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-глава государства Петр Порошенко. 9 мая, спустя несколько дней после объявления в розыск, карточки политиков пропали из базы МВД России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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