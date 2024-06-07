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В военный суд РФ поступило дело в отношении украинского журналиста Гордона

Ведомости

Во Второй западный окружной военный суд в Москве поступили материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (объявлен Минюстом РФ иноагентом). Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса, указано на сайте суда.

Первой в перечне статей указана ч. 2 ст. 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). Далее идут два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Гордону также вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Кроме того, указаны два эпизода по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона, а уже в апреле Росфинмониторинг внес его имя в реестр экстремистов и террористов. В сентябре того же года Минюст включил журналиста в реестр иноагентов. В начале 2024 г. Гордона повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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