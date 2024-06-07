В военный суд РФ поступило дело в отношении украинского журналиста Гордона

В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона, а уже в апреле Росфинмониторинг внес его имя в реестр экстремистов и террористов. В сентябре того же года Минюст включил журналиста в реестр иноагентов. В начале 2024 г. Гордона повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела.