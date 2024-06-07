В военный суд РФ поступило дело в отношении украинского журналиста Гордона
Во Второй западный окружной военный суд в Москве поступили материалы дела в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона (объявлен Минюстом РФ иноагентом). Он обвиняется по четырем статьям Уголовного кодекса, указано на сайте суда.
Первой в перечне статей указана ч. 2 ст. 354 (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны). Далее идут два эпизода по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда). Гордону также вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Кроме того, указаны два эпизода по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
В марте 2022 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Гордона, а уже в апреле Росфинмониторинг внес его имя в реестр экстремистов и террористов. В сентябре того же года Минюст включил журналиста в реестр иноагентов. В начале 2024 г. Гордона повторно объявили в розыск при возбуждении нового уголовного дела.