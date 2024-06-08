Директор Театра сатиры Игорь Берлин уйдет со своего поста
Директор Московского академического театра сатиры Игорь Берлин покидает свой пост. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«Владимир Машков назначен директором театра "Современник", он сменил на этом посту Юрия Кравца. Директор Театра сатиры Игорь Берлин также покидает свой пост», – сказал Фурсин.
В департаменте культуры рассматривают возможное сотрудничество с ними уже в другом статусе, добавил Фурсин.
Берлин был назначен назначен директором театра в феврале 2023 г. О том, что новым директором театра «Современник» станет народный артист России Владимир Машков, 7 июня сообщилось на портале мэра Москвы.
Тогда же стало известно, что художественным руководителем Театра сатиры станет актер Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка – режиссер Константин Богомолов. Вместе с этим все трое сохранят свои должности художественных руководителей в других театрах.