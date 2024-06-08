Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не предусмотрен досмотр школьников
Организаторы ЕГЭ не могут проводить личный досмотр школьников, такая процедура на экзаменах не предусмотрена, заявил «РИА Новости» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Досмотр – это процедура, когда есть понятые, когда есть специальная комната и так далее. Его могут проводить специальные люди, ни в коем случае не организаторы проведения экзамена», – сказал Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).
Глава Рособрнадзора при этом подчеркнул, что существует процедура прохода через рамку, она работает по типу процедуры, что действует в аэропортах. Он добавил, что Рособрнадзор не получал жалоб на досмотры перед экзаменом, подтвержденных фактов нарушений также нет.
29 мая ТАСС сообщал, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. К делу подключилась и прокуратура региона. По данным портала Voronezh1.ru, инцидент произошел 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку. Как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал», писали СМИ.
Издание «Комсомольская правда – Воронеж» сообщало, что в региональном министерстве образования не увидели нарушений этических норм при досмотре девушек. 29 мая министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц не заставляли раздеваться при досмотре перед ЕГЭ по русскому языку в воронежской школе и «все было сделано в соответствии с регламентом».