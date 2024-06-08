Глава Рособрнадзора заявил, что на ЕГЭ не предусмотрен досмотр школьников

«Досмотр – это процедура, когда есть понятые, когда есть специальная комната и так далее. Его могут проводить специальные люди, ни в коем случае не организаторы проведения экзамена», – сказал Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024).