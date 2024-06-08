Умер гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар
В возрасте 53 лет умер генеральный директор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар. Об этом сообщается на официальном сайте международной организации.
Отмечается, что Делуар боролся с онкологией. Он занимал свой пост с 2012 г. «Репортеры без границ» выразили соболезнования родным и близким генерального директора.
«Кристоф Делуар <...> был неутомимым защитником свободы на всех континентах, независимости и плюрализма журналистики в контексте информационного хаоса», – сказано в сообщении.
В апреле Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ», при этом причины блокировки не уточнялись. Миссией организации является защита свободы прессы и журналистов во всем мире.