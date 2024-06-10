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Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали два штрафа за нарушение ПДД

Ведомости

Обвиняемому по делу по теракту в концертном зале «Крокус сити холл» Далерджону Мирзоеву выписали два штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта Федеральной службы судебных приставов.

Общая сумма штрафов составляет 2000 руб. Мирзоев нарушил ПДД в Брянской области в день задержания 23 марта. Исполнительное производство было заведено 4 июня.

Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Мирзоев был отправлен под стражу в ночь на 25 марта вместе с другими обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе»: Саидакрами Рачабализодой, Мухаммадсобиром Файзовым и Шамсидином Фаридуни. Четверо обвиняемых после нападения на «Крокус» попытались скрыться на машине и были задержаны в Брянской области. По утверждению ФСБ, они планировали перейти границу РФ и Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что для преступников с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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