Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали два штрафа за нарушение ПДД
Обвиняемому по делу по теракту в концертном зале «Крокус сити холл» Далерджону Мирзоеву выписали два штрафа за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сайта Федеральной службы судебных приставов.
Общая сумма штрафов составляет 2000 руб. Мирзоев нарушил ПДД в Брянской области в день задержания 23 марта. Исполнительное производство было заведено 4 июня.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
Мирзоев был отправлен под стражу в ночь на 25 марта вместе с другими обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе»: Саидакрами Рачабализодой, Мухаммадсобиром Файзовым и Шамсидином Фаридуни. Четверо обвиняемых после нападения на «Крокус» попытались скрыться на машине и были задержаны в Брянской области. По утверждению ФСБ, они планировали перейти границу РФ и Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что для преступников с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.