Фигуранту дела о теракте в «Крокусе» выписали два штрафа за нарушение ПДД

Мирзоев был отправлен под стражу в ночь на 25 марта вместе с другими обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе»: Саидакрами Рачабализодой, Мухаммадсобиром Файзовым и Шамсидином Фаридуни. Четверо обвиняемых после нападения на «Крокус» попытались скрыться на машине и были задержаны в Брянской области. По утверждению ФСБ, они планировали перейти границу РФ и Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что для преступников с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы.