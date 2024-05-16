Суд продлил арест исполнителю теракта в «Крокусе» Файзову
Басманный районный суд Москвы принял решение продлить арест Мухаммадсобиру Файзову, обвиняемому в теракте в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Файзов пробудет под стражей до 22 августа. Его обвиняют в преступлении, предусмотренном п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Файзов был отправлен под стражу в ночь на 25 марта вместе с другими обвиняемыми по делу о теракте в «Крокусе»: Далерджоном Мирзоевым, Саидакрами Рачабализодой, и Шамсидином Фаридуни. Всем они обвиняются в совершении теракта. 25 марта сообщалось, что интересы четверых фигурантов дела о теракте в концертном зале добровольно не вызвался защищать ни один адвокат.
Теракт в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали.
После теракта в «Крокусе» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».
14 мая министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил о подготовке МВД РФ реформы по регулированию миграции и контролю за пребыванием мигрантов в России. По его словам, доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% от общего числа. При этом он отметил, что даже после теракта в «Крокус сити холле» в стремлении упорядочить пребывание мигрантов в РФ нельзя впадать в крайность и допускать рост ксенофобии.