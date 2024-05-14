Колокольцев анонсировал реформы в миграционной сфере

«Нам нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники, которые спят и видят, чтобы раскачать внутри нашей страны ситуацию между различными слоями населения и потом потирать руки и с улыбкой смотреть, что у них произошло. Вот этого мы допустить не должны», – подчеркнул Колокольцев.