Колокольцев анонсировал реформы в миграционной сфере
Кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации о подготовке МВД РФ реформы по регулированию миграции и контролю за пребыванием мигрантов в России.
По словам Колокольцева, доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% от общего числа. При этом он отметил, что даже после теракта в «Крокус сити холле» в стремлении упорядочить пребывание мигрантов в РФ нельзя впадать в крайность и допускать рост ксенофобии.
«Нам нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники, которые спят и видят, чтобы раскачать внутри нашей страны ситуацию между различными слоями населения и потом потирать руки и с улыбкой смотреть, что у них произошло. Вот этого мы допустить не должны», – подчеркнул Колокольцев.
14 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о пработке вместе с партнерами из Центральной Азии вопросов по устранению в миграционной сфере лазеек для проникновения террористической идеологии. В частности, работа ведется над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон.
После теракта в «Крокусе» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».