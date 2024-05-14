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Колокольцев анонсировал реформы в миграционной сфере

Ведомости

Кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев заявил в Совете Федерации о подготовке МВД РФ реформы по регулированию миграции и контролю за пребыванием мигрантов в России.

По словам Колокольцева, доля совершенных иностранцами преступлений составляет 4% от общего числа. При этом он отметил, что даже после теракта в «Крокус сити холле» в стремлении упорядочить пребывание мигрантов в РФ нельзя впадать в крайность и допускать рост ксенофобии.

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Алексей Орлов / Ведомости

«Нам нельзя допустить рост ксенофобии и необоснованного применения мер воздействия к этим гражданам, чего от нас дожидаются наши стратегические противники, которые спят и видят, чтобы раскачать внутри нашей страны ситуацию между различными слоями населения и потом потирать руки и с улыбкой смотреть, что у них произошло. Вот этого мы допустить не должны», – подчеркнул Колокольцев.

14 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о пработке вместе с партнерами из Центральной Азии вопросов по устранению в миграционной сфере лазеек для проникновения террористической идеологии.  В частности, работа ведется над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон.

После теракта в «Крокусе» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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