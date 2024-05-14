МИД заявил о работе по исключению лазеек для терроризма в миграционной сфере
Россия прорабатывает вопросы с партнерами из Центральной Азии по устранению в миграционной сфере лазеек для проникновения террористической идеологии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Мы работаем с партнерами над тем, чтобы оптимизировать наше взаимодействие в миграционной сфере. В частности, над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии», – сказал он (цитата по ТАСС).
При этом Галузин подчеркнул, что терроризм и экстремизм «не имеют ни религии, ни национальности». Он отметил, что российский рынок труда стал безальтернативным для мигрантов из Центральной Азии. По его словам, трудовые мигранты обеспечивают миллионы домохозяйств в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Дипломат также указал на важность партнерства стран Центральной Азии с Россией для стабильности и безопасности в регионе.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в «Крокус сити холле» стал серьезным уроном по имиджу республики. Он также подчеркнул, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.
После теракта в «Крокусе» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».