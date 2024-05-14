МИД заявил о работе по исключению лазеек для терроризма в миграционной сфере

«Мы работаем с партнерами над тем, чтобы оптимизировать наше взаимодействие в миграционной сфере. В частности, над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии», – сказал он (цитата по ТАСС).