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МИД заявил о работе по исключению лазеек для терроризма в миграционной сфере

Ведомости

Россия прорабатывает вопросы с партнерами из Центральной Азии по устранению в миграционной сфере лазеек для проникновения террористической идеологии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на открытии IV Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мы работаем с партнерами над тем, чтобы оптимизировать наше взаимодействие в миграционной сфере. В частности, над тем, чтобы отбор на работу в Россию был более упорядоченным, учитывал интересы всех заинтересованных сторон и не был бы лазейкой для проникновения в нашу страну террористической и экстремистской идеологии», – сказал он (цитата по ТАСС). 

При этом Галузин подчеркнул, что терроризм и экстремизм «не имеют ни религии, ни национальности». Он отметил, что российский рынок труда стал безальтернативным для мигрантов из Центральной Азии. По его словам, трудовые мигранты обеспечивают миллионы домохозяйств в Киргизии, Таджикистане и Узбекистане. Дипломат также указал на важность партнерства стран Центральной Азии с Россией для стабильности и безопасности в регионе.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле 9 мая президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что теракт в «Крокус сити холле» стал серьезным уроном по имиджу республики. Он также подчеркнул, что с терроризмом нужно бороться сообща «везде и всюду», и отметил, что власти республики будут и дальше тесно работать по этому вопросу с Россией.

После теракта в «Крокусе» ряд политиков выступили за ужесточение мер в миграционной сфере. В частности, 27 апреля в Госдуму был внесен законопроект, в котором предлагается ввести режим высылки нелегальных мигрантов и другие меры по усилению контроля за нахождением в РФ иностранных граждан. В пояснительной записке говорится, что это необходимо «с учетом складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев, а также возросших ожиданий общества в плане реагирования государства на проблему массового притока мигрантов и незаконной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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