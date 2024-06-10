Путин: заключенные в колониях должны содержаться в человеческих условиях

Омбудсмен доложила президенту об улучшении ситуации в уголовно-исполнительной системе. При этом она отметила, что большая часть обращений к уполномоченному связаны с условием содержания. По словам Москальковой, колонии в регионах стали лучше, но некоторые учреждения требуют вложений, в частности, «души и творческого подхода».