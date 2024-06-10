Путин: заключенные в колониях должны содержаться в человеческих условиях
Условия содержания заключенных в колониях должны быть «нормальными, человеческими», заявил президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека в стране Татьяной Москальковой.
Омбудсмен доложила президенту об улучшении ситуации в уголовно-исполнительной системе. При этом она отметила, что большая часть обращений к уполномоченному связаны с условием содержания. По словам Москальковой, колонии в регионах стали лучше, но некоторые учреждения требуют вложений, в частности, «души и творческого подхода».
В ответ на это Путин подчеркнул, что о материальных вложениях также не стоит забывать.
«Там [в колониях] много нужно сделать еще. Люди должны содержаться в нормальных, человеческих условиях», – сказал глава государства.
27 мая Москалькова сообщила, что в 2023 г. в аппарат уполномоченного поступила 5051 жалоба от лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), или в их интересах. Большинство обращений не нашли подтверждения в результате проверок. Факты нарушений прав граждан оказались обоснованными по 737 жалобам.