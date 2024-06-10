Мишустин: с 2025 года МРОТ вырастет на 15%
С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
«Со следующего года он [МРОТ] будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 000 руб. в месяц», – сказал он.
К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин. Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову взять инициативы на личный контроль и в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Правительство рассчитывает, что необходимые решения будут приняты в весеннюю сессию текущего года.