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Мишустин: с 2025 года МРОТ вырастет на 15%

Ведомости

С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 15% и составит более 22 000 руб. в месяц, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Со следующего года он [МРОТ] будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике, и составит практически половину от такого показателя. То есть МРОТ прибавит еще 15% и станет больше 22 000 руб. в месяц», – сказал он.

К 2030 г. МРОТ достигнет не менее 35 000 руб. в месяц, добавил Мишустин. Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову взять инициативы на личный контроль и в кратчайшие сроки подготовить необходимые поправки в федеральное законодательство. Правительство рассчитывает, что необходимые решения будут приняты в весеннюю сессию текущего года.

7 июня во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что с 2025 г. в стране будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой. Тогда он уточнил, что МРОТ составил 48% медианной зарплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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