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Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года

Ведомости

С 2025 г. в России будет установлено соотношение минимального прожиточного минимума (МРОТ) с медианной зарплатой, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция ведется на сайте форума.

«В дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в нашей экономике людей», – сказал президент.

Глава государства уточнил, что с 2025 г. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 000 руб. и увеличившись еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой также будет увеличиваться, чтобы к 2030 г. МРОТ составлял не менее 35 000 руб. в месяц.

В майском указе Путина о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. указано, что МРОТ к 2030 г. должен вдвое превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц. Для работников бюджетного сектора в документе было предложено утвердить новые системы оплаты труда, чтобы обеспечить рост их доходов.

Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России проходит в зале конгрессов «Экспофорума» 7 июня. Мероприятие модерирует политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Выступление Путина было посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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