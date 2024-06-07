Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате с 2025 года
«В дальнейшем мы завяжем его индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в нашей экономике людей», – сказал президент.
Глава государства уточнил, что с 2025 г. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 000 руб. и увеличившись еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой также будет увеличиваться, чтобы к 2030 г. МРОТ составлял не менее 35 000 руб. в месяц.
В майском указе Путина о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. указано, что МРОТ к 2030 г. должен вдвое превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц. Для работников бюджетного сектора в документе было предложено утвердить новые системы оплаты труда, чтобы обеспечить рост их доходов.
Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России проходит в зале конгрессов «Экспофорума» 7 июня. Мероприятие модерирует политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Выступление Путина было посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее.