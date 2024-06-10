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Музаев: за ситуацией с досмотром школьников в Воронеже наблюдает ЦИПсО

Ведомости

За ситуацией с неэтичным досмотром школьников в воронежской школе на ЕГЭ наблюдает украинское ЦИПсО для сеяния разлада в российском обществе, считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«За нами наблюдают ЦИПсО и другие организации, чтобы разлад в обществе накалить, они организовали с территории других государств угрозы нашему учителю (физкультуры из Воронежа). Поэтому надо эмоции подавить», – сказал он (цитата по «Маяку»).

По словам Музаева, заключение Рособрнадзора «не принимается обществом на веру», в связи с чем ведомство ждет заключения специально уполномоченных органов.

В конце мая Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».

Музаев говорил, что организаторы ЕГЭ не могут проводить личный досмотр школьников, такая процедура на экзаменах не предусмотрена. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился произошедшим в Воронеже. На ситуацию также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

10 июня председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что думский комитет внесет в нижнюю палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ из-за нескольких скандальных случаев досмотра школьников перед экзаменами. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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