Музаев: за ситуацией с досмотром школьников в Воронеже наблюдает ЦИПсО

«За нами наблюдают ЦИПсО и другие организации, чтобы разлад в обществе накалить, они организовали с территории других государств угрозы нашему учителю (физкультуры из Воронежа). Поэтому надо эмоции подавить», – сказал он (цитата по «Маяку»).