Музаев: за ситуацией с досмотром школьников в Воронеже наблюдает ЦИПсО
За ситуацией с неэтичным досмотром школьников в воронежской школе на ЕГЭ наблюдает украинское ЦИПсО для сеяния разлада в российском обществе, считает руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
«За нами наблюдают ЦИПсО и другие организации, чтобы разлад в обществе накалить, они организовали с территории других государств угрозы нашему учителю (физкультуры из Воронежа). Поэтому надо эмоции подавить», – сказал он (цитата по «Маяку»).
По словам Музаева, заключение Рособрнадзора «не принимается обществом на веру», в связи с чем ведомство ждет заключения специально уполномоченных органов.
В конце мая Следственный комитет России (СКР) начал проверку по факту жалоб учеников на неэтичный досмотр перед ЕГЭ в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку как минимум 11 школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».
Музаев говорил, что организаторы ЕГЭ не могут проводить личный досмотр школьников, такая процедура на экзаменах не предусмотрена. Председатель Госдумы Вячеслав Володин возмутился произошедшим в Воронеже. На ситуацию также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
10 июня председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила, что думский комитет внесет в нижнюю палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ из-за нескольких скандальных случаев досмотра школьников перед экзаменами.