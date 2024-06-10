Комитет ГД предложит изменения процедуры ЕГЭ после случаев досмотра школьников

В этом году в период сдачи ЕГЭ скандалы с досмотром выпускников произошли в нескольких регионах России. В конце мая СКР начал проверку после жалоб учеников на неэтичный досмотр в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку нескольких школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».