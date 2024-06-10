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Комитет ГД предложит изменения процедуры ЕГЭ после случаев досмотра школьников

Ведомости

Комитет Госдумы по просвещению внесет в нижнюю палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ из-за нескольких скандальных случаев досмотра школьников перед экзаменами. Об этом сообщила председатель комитета Ольга Казакова, передает ТАСС.

«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», – отметила она.

В этом году в период сдачи ЕГЭ скандалы с досмотром выпускников произошли в нескольких регионах России. В конце мая СКР начал проверку после жалоб учеников на неэтичный досмотр в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку нескольких школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании возмутился произошедшим в Воронеже: «Кто это придумывает? Кто разрешил?». На ситуацию также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она опубликовала кадры из воронежской школы и потребовала провести тщательную проверку.

Аналогичные истории произошли в Чувашии и Подмосковье. Региональные прокуратуры начали проверку. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что организаторы ЕГЭ не имеют права проводить личный досмотр школьников. По его словам, такая процедура на экзаменах не предусмотрена. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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