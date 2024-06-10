Комитет ГД предложит изменения процедуры ЕГЭ после случаев досмотра школьников
Комитет Госдумы по просвещению внесет в нижнюю палату законопроект об изменении порядка проведения ЕГЭ из-за нескольких скандальных случаев досмотра школьников перед экзаменами. Об этом сообщила председатель комитета Ольга Казакова, передает ТАСС.
«Комитет по просвещению после случаев, связанных с досмотрами школьников, внесет предложения по изменениям в процедуру проведения ЕГЭ уже в весеннюю сессию. И вынесет их на общественное обсуждение», – отметила она.
В этом году в период сдачи ЕГЭ скандалы с досмотром выпускников произошли в нескольких регионах России. В конце мая СКР начал проверку после жалоб учеников на неэтичный досмотр в воронежской школе № 62. По данным СМИ, 28 мая перед сдачей экзамена по русскому языку нескольких школьниц попросили снять часть одежды, из-за которой металлодетектор «пищал».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании возмутился произошедшим в Воронеже: «Кто это придумывает? Кто разрешил?». На ситуацию также обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она опубликовала кадры из воронежской школы и потребовала провести тщательную проверку.
Аналогичные истории произошли в Чувашии и Подмосковье. Региональные прокуратуры начали проверку. При этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркивал, что организаторы ЕГЭ не имеют права проводить личный досмотр школьников. По его словам, такая процедура на экзаменах не предусмотрена.