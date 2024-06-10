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Белоусов посетил военный госпиталь имени Вишневского

Ведомости

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки посетил Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий – Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Глава российского ведомства обсудил с руководством госпиталя и врачебным составом состояние и перспективы развития лечебно-диагностической базы медучреждения.

«Белоусов отметил необходимость наращивания реабилитационных мощностей для скорейшего восстановления здоровья военнослужащих», – говорится в сообщении.

Министру обороны продемонстрировали возможности гибридной операционной, в которой хирурги могут проводить несколько операций одновременно. Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук рассказал, что благодаря высокотехнологичному оборудованию операционной за время проведения спецоперации выполнено более 300 операций на сердце, все они прошли успешно. Многие пациенты уже вернулись в строй.

Белоусов вручил государственные награды участникам спецоперации, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего восстановления. Министр обороны в преддверии Дня медицинского работника также поздравил врачебно-сестринский персонал госпиталя с профессиональным праздником и вручил им государственные и ведомственные награды.

Белоусов выразил благодарность медикам за самоотверженный труд, профессионализм и верность долгу, отметив особую роль врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненным в ходе СВО.

19 марта представитель пресс-службы Министерства здравоохранения сообщил, что ведомство прорабатывает возможность прохождения студентами-медиками практики в зоне спецоперации.

По данным председателя думского комитета по молодежной политике Артема Метелева, почти 440 волонтеров-медиков уже оказывают медицинскую помощь в госпиталях в семи регионах. Об этом он писал в феврале в своем Telegram-канале.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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