Белоусов посетил военный госпиталь имени Вишневского

Министру обороны продемонстрировали возможности гибридной операционной, в которой хирурги могут проводить несколько операций одновременно. Начальник центра кардиохирургии Александр Лищук рассказал, что благодаря высокотехнологичному оборудованию операционной за время проведения спецоперации выполнено более 300 операций на сердце, все они прошли успешно. Многие пациенты уже вернулись в строй.