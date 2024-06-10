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Ипотеку под 6% в малых городах можно будет получить независимо от возраста детей

Ведомости

Родители из малых городов России смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей при условии, что хотя бы один ребенок является несовершеннолетним на момент оформления займа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Изменения вступят в силу с 1 июля в малых городах и регионах, где объем строительства в этом секторе пока недостаточный.

7 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин объявил, что семьям, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах, разрешат воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. По словам государства, это особенно важно для больших, многодетных семей.

Действие семейной ипотеки продлено до 2030 г.: льготный кредит по ставке 6% могут получить все семьи, где растут дети в возрасте до шести лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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