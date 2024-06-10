Ипотеку под 6% в малых городах можно будет получить независимо от возраста детей
Родители из малых городов России смогут воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей при условии, что хотя бы один ребенок является несовершеннолетним на момент оформления займа. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Изменения вступят в силу с 1 июля в малых городах и регионах, где объем строительства в этом секторе пока недостаточный.
7 июня в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин объявил, что семьям, которые живут или хотят приобрести жилье в малых городах, разрешат воспользоваться семейной ипотекой под 6% независимо от возраста детей. По словам государства, это особенно важно для больших, многодетных семей.
Действие семейной ипотеки продлено до 2030 г.: льготный кредит по ставке 6% могут получить все семьи, где растут дети в возрасте до шести лет.