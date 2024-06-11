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NYP: пограничники в США депортируют нелегальных мигрантов из России

Ведомости

Пограничникам в штате Калифорния приказали немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России, сообщает New York Post со ссылкой на соответствующую служебную записку.

Кроме того, из США депортируют нелегальных мигрантов из Грузии, Молдавии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом граждан других стран, кто незаконно пересекает границу, будут отпускать после назначения судебного разбирательства.

Таможенно-пограничная служба (CBP) подтвердила Fox News, что документ действительно существует, отмечается в публикации. Его действие распространяется только на Сан-Диего – это самый загруженный район, куда приезжают нелегальные мигранты.

4 июня президент США Джо Байден ввел запрет на получение политического убежища мигрантами, которые незаконно пересекают южную границу страны. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока южная граница будет перегружена. Меры позволят в короткие сроки выслать из страны лица, которые не имеют законных оснований оставаться в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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