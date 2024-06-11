NYP: пограничники в США депортируют нелегальных мигрантов из России
Пограничникам в штате Калифорния приказали немедленно депортировать нелегальных мигрантов из России, сообщает New York Post со ссылкой на соответствующую служебную записку.
Кроме того, из США депортируют нелегальных мигрантов из Грузии, Молдавии, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. При этом граждан других стран, кто незаконно пересекает границу, будут отпускать после назначения судебного разбирательства.
Таможенно-пограничная служба (CBP) подтвердила Fox News, что документ действительно существует, отмечается в публикации. Его действие распространяется только на Сан-Диего – это самый загруженный район, куда приезжают нелегальные мигранты.
4 июня президент США Джо Байден ввел запрет на получение политического убежища мигрантами, которые незаконно пересекают южную границу страны. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока южная граница будет перегружена. Меры позволят в короткие сроки выслать из страны лица, которые не имеют законных оснований оставаться в США.