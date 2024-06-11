NYP: пограничники в США депортируют нелегальных мигрантов из России

4 июня президент США Джо Байден ввел запрет на получение политического убежища мигрантами, которые незаконно пересекают южную границу страны. Отмечается, что ограничительные меры будут действовать до тех пор, пока южная граница будет перегружена. Меры позволят в короткие сроки выслать из страны лица, которые не имеют законных оснований оставаться в США.