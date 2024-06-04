Байден вводит запрет на получение убежища для пересекающих границу с Мексикой

Байден вводит запрет на получение убежища для пересекающих границу с МексикойОграничения будут действовать, пока южная граница США будет перегружена
Президент США Джо Байден объявил о принятии мер, запрещающих мигрантам, незаконно пересекающим южную границу, получать политическое убежище. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Ограничительные меры будут действовать, пока южная граница США будет перегружена, они позволят сотрудникам иммиграционной службы обеспечить быструю высылку лиц, не имеющих законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Эти меры не являются постоянными. Они будут отменены, когда число мигрантов, пересекающих границу, станет достаточно низким, чтобы американская система могла безопасно и эффективно управлять пограничными операциями.
Эти меры также включают в себя гуманитарные исключения, в том числе для детей без сопровождения и жертв торговли людьми.
В конце января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что сенат США собирается представить законопроект по усилению полномочий исполнительной власти по ограничению нелегальной миграции. В сенате надеялись, что новые меры помогут остановить наплыв нелегальных мигрантов на южную границу страны и ужесточить контроль над американо-мексиканской границей. Затем в феврале стало известно, что после четырех месяцев интенсивных переговоров сенат находится на грани отказа от двухпартийной сделки. 4 февраля сенат США официально обнародовал данный двухпартийный законопроект, а 8 февраля члены американского сената проголосовали за его принятие.
Согласно данным опроса Gallup, более половины (55%) американцев считают проблему нелегальной миграции в страну критической угрозой для США.