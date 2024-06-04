Байден вводит запрет на получение убежища для пересекающих границу с Мексикой

В конце января телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что сенат США собирается представить законопроект по усилению полномочий исполнительной власти по ограничению нелегальной миграции. В сенате надеялись, что новые меры помогут остановить наплыв нелегальных мигрантов на южную границу страны и ужесточить контроль над американо-мексиканской границей. Затем в феврале стало известно, что после четырех месяцев интенсивных переговоров сенат находится на грани отказа от двухпартийной сделки. 4 февраля сенат США официально обнародовал данный двухпартийный законопроект, а 8 февраля члены американского сената проголосовали за его принятие.