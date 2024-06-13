Минэк предложил ввести визы по прибытии для «целевых» стран
Минэкономразвития выступает за введение виз по прибытии для стран, которые являются для России «целевыми». Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на туристическом форуме «Путешествуй!».
«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств <…> рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», – пояснил он (цитата по ТАСС).
Кроме того, Вахруков предложил снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы Россия могла в одностороннем порядке вводить безвизовый режим для отдельных стран. Среди других предложений – изменить срок и стоимость виз в Россию, а также ввести многократные визы. Речь может идти о многократной визе сроком на 15 месяцев или два года. По словам Вахрукова, это положительно повлияет на рост турпотока в Россию.
12 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о планах отменить визы с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой, писал «Интерфакс». По его словам, несколько соглашений могут быть подписаны до конца 2024 г. Министр добавил, что благодаря безвизовым обменам и электронной визе, запущенной в августе 2023 г., Россию с того момента посетили 400 000 иностранцев по электронным визам. В январе-апреле 2024 г. турпоток вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.