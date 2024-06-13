Минэк предложил ввести визы по прибытии для «целевых» стран

12 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о планах отменить визы с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой, писал «Интерфакс». По его словам, несколько соглашений могут быть подписаны до конца 2024 г. Министр добавил, что благодаря безвизовым обменам и электронной визе, запущенной в августе 2023 г., Россию с того момента посетили 400 000 иностранцев по электронным визам. В январе-апреле 2024 г. турпоток вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.