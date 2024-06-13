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Минэк предложил ввести визы по прибытии для «целевых» стран

Ведомости

Минэкономразвития выступает за введение виз по прибытии для стран, которые являются для России «целевыми». Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на туристическом форуме «Путешествуй!». 

«Мы выходим с конкретными предложениями на коллег из других ведомств <…> рассмотреть возможность реализации в России механизма визы по прибытии. Во многих странах он уже реализован. Не для всех, для отдельных стран, которые являются для нас целевыми», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, Вахруков предложил снять запрет на одностороннее упрощение визовых требований, чтобы Россия могла в одностороннем порядке вводить безвизовый режим для отдельных стран. Среди других предложений – изменить срок и стоимость виз в Россию, а также ввести многократные визы. Речь может идти о многократной визе сроком на 15 месяцев или два года. По словам Вахрукова, это положительно повлияет на рост турпотока в Россию.

12 июня министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил о планах отменить визы с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией и Мьянмой, писал «Интерфакс». По его словам, несколько соглашений могут быть подписаны до конца 2024 г. Министр добавил, что благодаря безвизовым обменам и электронной визе, запущенной в августе 2023 г., Россию с того момента посетили 400 000 иностранцев по электронным визам. В январе-апреле 2024 г. турпоток вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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