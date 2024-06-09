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Безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию в 2025 году

Ведомости

Первые безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию уже к весне 2025 г., сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев на ПМЭФе.

«Все будет зависеть от процедуры согласования, но по опыту с Китаем и Ираном скажу, что после подписания соглашений уходит месяц-два на разъяснительную работу. То есть мы проводим работу с органами пограничного контроля, гостиницами, и после этого группы уже начинают ехать», – сказал он в интервью «РИА Новости».

Кондратьев рассказал, что визовый режим планируется отменить с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, также находятся в проработке Малайзия и Мьянма и ряд стран Африки.

«С Мьянмой сейчас история такова, что мы въезжаем к ним по безвизовому режиму и ведем работу над соглашением о полном безвизе с двух сторон. Документ сейчас рассматривается мьянманской стороной, и у нас задача на Восточном экономическом форуме в сентябре его подписать», – добавил Кондратьев.

6 июня министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщил, что страна рассматривает введение безвизового режима для России. Безвизовый режим могут ввести для 20 стран с самым большим туристическим потоком. По данным «РИА Новости», в их число входит Россия.

3 июня выдачу бесплатных виз для туристов из России продлили власти Шри-Ланки. До этого страна планировала с 1 июня ввести платные визы для российских туристов. 24 октября 2023 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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