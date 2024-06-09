Безвизовые туристические группы из Индии могут приехать в Россию в 2025 году
«Все будет зависеть от процедуры согласования, но по опыту с Китаем и Ираном скажу, что после подписания соглашений уходит месяц-два на разъяснительную работу. То есть мы проводим работу с органами пограничного контроля, гостиницами, и после этого группы уже начинают ехать», – сказал он в интервью «РИА Новости».
Кондратьев рассказал, что визовый режим планируется отменить с Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Бахрейном, также находятся в проработке Малайзия и Мьянма и ряд стран Африки.
«С Мьянмой сейчас история такова, что мы въезжаем к ним по безвизовому режиму и ведем работу над соглашением о полном безвизе с двух сторон. Документ сейчас рассматривается мьянманской стороной, и у нас задача на Восточном экономическом форуме в сентябре его подписать», – добавил Кондратьев.
6 июня министр туризма Индонезии Сандиага Уно сообщил, что страна рассматривает введение безвизового режима для России. Безвизовый режим могут ввести для 20 стран с самым большим туристическим потоком. По данным «РИА Новости», в их число входит Россия.
3 июня выдачу бесплатных виз для туристов из России продлили власти Шри-Ланки. До этого страна планировала с 1 июня ввести платные визы для российских туристов. 24 октября 2023 г. Шри-Ланка начала выдавать гражданам России бесплатные визы. До этого туристы из РФ платили за оформление от $50 до $60 в зависимости от способа оплаты и подачи документов – электронно через специальный портал или по факту прибытия в аэропорту.