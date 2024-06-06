Индонезия рассматривает отмену визового режима с Россией
Индонезия рассматривает введение безвизового режима для России. Об этом «РИА Новости» сообщил министр туризма Индонезии Сандиага Уно.
«Мы представили наш запрос и предложение, и сейчас идет его обсуждение среди министерств в рамках подготовки к одобрению президентом», – сказал он.
Безвизовый режим могут ввести для 20 стран с самым большим туристическим потоком. По информации агентства, в их число входит Россия.
3 июня выдачу бесплатных виз для туристов из России продлили власти Шри-Ланки. До этого страна планировала с 1 июня ввести платные визы для российских туристов. Предполагалось, что стоимость электронной визы составит $75 для туристов всех возрастов.