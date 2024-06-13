Суд по делу Беркович и Петрийчук закрыли из-за угроз участникам процесса
Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
15 марта Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов.
Режиссера и драматурга задержали 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.