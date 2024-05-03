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Суд продлил арест Беркович и Петрийчук на полгода

Ведомости

Военный суд в Москве продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Арест по делу об оправдании терроризма был продлен до 22 октября 2024 г. 

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых, оставив без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 8 апреля 2024 г. о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук.

Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Режиссер и драматург были задержаны 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.

15 марта Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при принятии этого решения ведомство руководствовалось нормой и буквой закона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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