Суд продлил арест Беркович и Петрийчук на полгода
Военный суд в Москве продлил арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук на полгода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Арест по делу об оправдании терроризма был продлен до 22 октября 2024 г.
Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых, оставив без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 8 апреля 2024 г. о продлении срока содержания под стражей в отношении Беркович и Петрийчук.
Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Режиссер и драматург были задержаны 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.
15 марта Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при принятии этого решения ведомство руководствовалось нормой и буквой закона.