Мосгорсуд оставил в силе арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук
Мосгорсуд оставил под стражей театрального режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Информация об этом появилась в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Суд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых.
«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 8 апреля 2024 г. о продлении срока содержания под стражей в отношении Евгении Беркович и Светланы Петрийчук, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – говорится в сообщении суда.
На сайте Второго западного окружного военного суда указано, что заседание для решения вопроса об избрании или продлении меры пресечения в отношении Беркович и Петрийчук состоится 3 мая.
Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Режиссер и драматург были задержаны 4 мая 2023 г. Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.