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Кремль указал на норму закона при внесении Беркович и Петрийчук в перечень РФМ

Ведомости

Росфинмониторинг (РФМ), принявший решение о внесении список экстремистов и террористов режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, руководствовался нормой и буквой закона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой и буквой соответствующего закона. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сравнить Беркович и Петрийчук по степени опасности с Русским добровольческим корпусом, который оказался в списке Росфинмониторинга одновременно с ними.

Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин. В 2022 г. спектакль получил премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов 15 марта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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