Кремль указал на норму закона при внесении Беркович и Петрийчук в перечень РФМ
Росфинмониторинг (РФМ), принявший решение о внесении список экстремистов и террористов режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, руководствовался нормой и буквой закона. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой и буквой соответствующего закона. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сравнить Беркович и Петрийчук по степени опасности с Русским добровольческим корпусом, который оказался в списке Росфинмониторинга одновременно с ними.
Беркович и Петрийчук были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин. В 2022 г. спектакль получил премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.
Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов 15 марта.