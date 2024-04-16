Кремль указал на норму закона при внесении Беркович и Петрийчук в перечень РФМ

«В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, руководствуются нормой и буквой соответствующего закона. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли сравнить Беркович и Петрийчук по степени опасности с Русским добровольческим корпусом, который оказался в списке Росфинмониторинга одновременно с ними.