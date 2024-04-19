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Военный суд рассмотрит дело режиссера Беркович и драматурга Петрийчук

Ведомости

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, материалы направлены во второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

Режиссер и драматург были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.

«Беркович и Петрийчук совместно осуществили постановку пьесы, которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети интернет», – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

В 2022 г. спектакль получил премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.

15 марта Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при принятии этого решения ведомство руководствовалось нормой и буквой закона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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