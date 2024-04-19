Военный суд рассмотрит дело режиссера Беркович и драматурга Петрийчук
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, материалы направлены во второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.
Беркович и Петрийчук обвиняются в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).
Режиссер и драматург были задержаны 4 мая 2023 г. Следственный комитет России предъявил им обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма). Замоскворецкий суд поместил женщин в СИЗО. В постановке Беркович «Финист Ясный Сокол», которая основана на историях новообращенных мусульманок, следователи усмотрели публичное оправдание терроризма. По данным следствия, авторы намеренно сформировали в своем произведении романтический образ террориста, чтобы он стал более интересным и привлекательным для девушек и женщин.
«Беркович и Петрийчук совместно осуществили постановку пьесы, которую публично демонстрировали на различных фестивалях, в театральных организациях, а также в сети интернет», – говорится в сообщении столичной прокуратуры.
В 2022 г. спектакль получил премию «Золотая маска» за «Лучшую работу драматурга» и «Лучшую работу художника по костюмам», а также грант от Минкультуры России в размере 250 000 руб.