ОНК: замминистра обороны Иванов не может получать посылки с маркетплейса

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним был задержан предприниматель Сергей Бородин.