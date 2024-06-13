ОНК: замминистра обороны Иванов не может получать посылки с маркетплейса
Заместитель министра обороны Тимур Иванов, который заключен в СИЗО «Лефортово» за взяточничество, не может получать посылки через маркетплейсы. Об этом сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в своем Telegram-канале.
«Нельзя передавать посылки через маркетплейс, книги – да, можно заказывать, посылки – только через окно [система "ФСИН. Окно" для передач в изоляторах] или «Почту России», – пояснил он.
О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК), по этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с ним был задержан предприниматель Сергей Бородин.
Согласно версии следствия, при проведении подрядных и субподрядных работ Иванов и Бородин получили взятку, которая выражалась в оказании услуг имущественного характера. Стоимость этой работы следствие оценивает более чем в 1 млрд руб.