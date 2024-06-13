Путин подписал указ о повышенных грантах студентам

В июне «Ведомости» подсчитали, что ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году. Для этого анализировалось изменение стоимости направлений, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика». Рекордсменом стал Московский физико-технический институт, который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.