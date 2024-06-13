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Путин подписал указ о повышенных грантах студентам

Ведомости

Учащиеся вузов смогут рассчитывать на получение повышенных грантов в размере 40 000 руб. ежемесячно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, выплаты будут предоставляться, начиная с 2024/25 учебного года. Получить их смогут обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета (с третьего курса), магистратуры. Для этого они должны иметь научные, инженерные, технологические, творческие достижения «по приоритетам научно-технологического развития РФ», говорится в указе.

Отбор получателей будет проводиться индивидуально. Для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета предусмотрено 200 грантов, еще 150 – для магистрантов.  40 000 руб. будут перечисляться студентам каждый месяц до окончания обучения при условии ежегодного подтверждения права на эту выплату.

В июне «Ведомости» подсчитали, что ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году. Для этого анализировалось изменение стоимости направлений, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика». Рекордсменом стал Московский физико-технический институт, который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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