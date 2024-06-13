Путин подписал указ о повышенных грантах студентам
Учащиеся вузов смогут рассчитывать на получение повышенных грантов в размере 40 000 руб. ежемесячно. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Согласно документу, выплаты будут предоставляться, начиная с 2024/25 учебного года. Получить их смогут обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета (с третьего курса), магистратуры. Для этого они должны иметь научные, инженерные, технологические, творческие достижения «по приоритетам научно-технологического развития РФ», говорится в указе.
Отбор получателей будет проводиться индивидуально. Для обучающихся по программам бакалавриата и специалитета предусмотрено 200 грантов, еще 150 – для магистрантов. 40 000 руб. будут перечисляться студентам каждый месяц до окончания обучения при условии ежегодного подтверждения права на эту выплату.
В июне «Ведомости» подсчитали, что ведущие вузы России подняли цены на обучение в 2024/25 учебном году. Для этого анализировалось изменение стоимости направлений, которые считаются наиболее популярными по версии Минобрнауки: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика», «журналистика». Рекордсменом стал Московский физико-технический институт, который поднял цены на обучение по образовательным программам бакалавриата в среднем на 20%.