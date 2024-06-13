МИД: загранпаспорт не может быть изъят из-за разной транслитерации имени

21 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на турагентов писал, что россияне столкнулись с проблемой при выезде заграницу из-за ошибок в загранпаспорте, которые якобы встретились в пятилетних заграничных паспортах старого образца. По данным канала, паспорта были получены их владельцами в период 2023-2024 гг., цифры в них были набраны неправильным шрифтом: единицы содержали черточку внизу, чего не должно быть, а семерки не имели изгиба внизу. В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство не наблюдает резкого роста обращений российских граждан о замене загранпаспортов в связи с наличием ошибок в документе.