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МИД: загранпаспорт не может быть изъят из-за разной транслитерации имени

Ведомости

Одно и то же имя россиянина может быть написано латинскими буквами по-разному, что не является ошибкой и основанием для изъятия паспорта. Об этом сообщили РБК в департаменте информации и печати Министерства иностранных дел.

Уточнение было внесено на фоне роста случаев изъятия загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в мае-июне было свыше 120 таких обращений к туроператорам, передает РБК.

В дипведомстве пояснили, что при транслитерации полномочные органы МИД и МВД России действуют путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков. При этом транслитерация имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.

21 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на турагентов писал, что россияне столкнулись с проблемой при выезде заграницу из-за ошибок в загранпаспорте, которые якобы встретились в пятилетних заграничных паспортах старого образца. По данным канала, паспорта были получены их владельцами в период 2023-2024 гг., цифры в них были набраны неправильным шрифтом: единицы содержали черточку внизу, чего не должно быть, а семерки не имели изгиба внизу. В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство не наблюдает резкого роста обращений российских граждан о замене загранпаспортов в связи с наличием ошибок в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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