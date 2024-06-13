МИД: загранпаспорт не может быть изъят из-за разной транслитерации имени
Уточнение было внесено на фоне роста случаев изъятия загранпаспортов из-за несоответствия написания кириллицей собственных имен и топонимов в заграничном паспорте написанию, зафиксированному в государственной системе миграционного и регистрационного учета. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрия Горина, в мае-июне было свыше 120 таких обращений к туроператорам, передает РБК.
В дипведомстве пояснили, что при транслитерации полномочные органы МИД и МВД России действуют путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков. При этом транслитерация имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.
21 февраля Telegram-канал Shot со ссылкой на турагентов писал, что россияне столкнулись с проблемой при выезде заграницу из-за ошибок в загранпаспорте, которые якобы встретились в пятилетних заграничных паспортах старого образца. По данным канала, паспорта были получены их владельцами в период 2023-2024 гг., цифры в них были набраны неправильным шрифтом: единицы содержали черточку внизу, чего не должно быть, а семерки не имели изгиба внизу. В тот же день официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство не наблюдает резкого роста обращений российских граждан о замене загранпаспортов в связи с наличием ошибок в документе.