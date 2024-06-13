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Путин наградил школьников за спасение людей при теракте в «Крокусе»

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» учащихся московских школ, участвовавших в спасении людей при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Награды удостоились ученица школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся школы № 1191 Александр Журик, а также ученики Московского государственного образовательного комплекса и школы № 1564 Елизавета Терехова и Артемий Филимонов.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 1 июня сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек.

25 марта уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила подросткам, работавшим в «Крокусе» в день теракта, награды за эвакуацию посетителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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