Путин наградил школьников за спасение людей при теракте в «Крокусе»
Президент России Владимир Путин наградил медалями «За спасение погибавших» учащихся московских школ, участвовавших в спасении людей при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.
Награды удостоились ученица школы № 1900 Виктория Волчихина, учащийся школы № 1191 Александр Журик, а также ученики Московского государственного образовательного комплекса и школы № 1564 Елизавета Терехова и Артемий Филимонов.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар. Его площадь составила 13 000 кв. м. В результате погибли 145 человек, более 550 пострадали. 1 июня сообщалось, что по делу о теракте в «Крокусе» арестованы 18 человек.
25 марта уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила подросткам, работавшим в «Крокусе» в день теракта, награды за эвакуацию посетителей.