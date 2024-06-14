Экс-бригадир ракетного предприятия предстал перед судом из-за стертой с ПК папки

33-летний обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что уничтожил только личные данные и черновые расчеты, копии которых остались у предприятия. В удаленной папке не было ничего важного, поэтому она и называлась «хлам». Он считает, что уголовное преследование началось после конфликта с руководством и службой безопасности предприятия.