Экс-бригадир ракетного предприятия предстал перед судом из-за стертой с ПК папки
Экс-сотрудник АО «ГосМКБ "Радуга" имени Березняка» в Дубне предстал перед судом по обвинению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. По версии ФСБ, он уничтожил 1 Тбайт служебной информации, что могло повлечь за собой срыв выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
33-летний обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что уничтожил только личные данные и черновые расчеты, копии которых остались у предприятия. В удаленной папке не было ничего важного, поэтому она и называлась «хлам». Он считает, что уголовное преследование началось после конфликта с руководством и службой безопасности предприятия.
Последние утверждали, что мужчина, имея вторую форму допуска секретности, выезжал в Турцию и женился на местной девушке. Обвиняемый утверждает, что сообщил сотрудникам регионального УФСБ об изменениях в семье.
Суд оставил обвиняемого в СИЗО еще на полгода.
МКБ «Радуга» специализируется на создании высокоточного ракетного оружия. Основной задачей предприятия обозначены разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух – земля», «корабль – корабль» и «земля – земля». МКБ также занимается опытно-конструкторскими работами в гражданской сфере – сельском хозяйстве, медицине, легкой промышленности.
18 января «Радугу» посетил Сергей Шойгу, который на тот момент пребывал в должности министра обороны РФ. По итогам посещения предприятия он потребовал увеличить дальность одной из управляемых ракет с 250 до 300 км и более.