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Экс-бригадир ракетного предприятия предстал перед судом из-за стертой с ПК папки

Ведомости

Экс-сотрудник АО «ГосМКБ "Радуга" имени Березняка» в Дубне предстал перед судом по обвинению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. По версии ФСБ, он уничтожил 1 Тбайт служебной информации, что могло повлечь за собой срыв выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

33-летний обвиняемый, в свою очередь, утверждает, что уничтожил только личные данные и черновые расчеты, копии которых остались у предприятия. В удаленной папке не было ничего важного, поэтому она и называлась «хлам». Он считает, что уголовное преследование началось после конфликта с руководством и службой безопасности предприятия.

Последние утверждали, что мужчина, имея вторую форму допуска секретности, выезжал в Турцию и женился на местной девушке. Обвиняемый утверждает, что сообщил сотрудникам регионального УФСБ об изменениях в семье.

Суд оставил обвиняемого в СИЗО еще на полгода.

МКБ «Радуга» специализируется на создании высокоточного ракетного оружия. Основной задачей предприятия обозначены разработка, производство и модернизация отечественных образцов управляемых ракет классов «воздух – земля», «корабль – корабль» и «земля – земля». МКБ также занимается опытно-конструкторскими работами в гражданской сфере – сельском хозяйстве, медицине, легкой промышленности.

18 января «Радугу» посетил Сергей Шойгу, который на тот момент пребывал в должности министра обороны РФ. По итогам посещения предприятия он потребовал увеличить дальность одной из управляемых ракет с 250 до 300 км и более.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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