Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

МВД сообщило о выдворении 2000 мигрантов из Москвы за четыре месяца 2024 года

Ведомости

Московская полиция за четыре месяца 2024 г. выдворила более 2000 мигрантов, сообщили в главном управлении МВД России по Москве.

«По решению судебных органов за пределы Российской Федерации выдворено свыше 2000 иностранных граждан, 350 лиц помещено в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», – говорится в сообщении.

К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 10 000 иностранных граждан, из них более 8000 – за нарушение режима пребывания, более 2000 – за незаконное осуществление трудовой деятельности, добавили в ведомстве.

«За нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации составлено более 2000 административных материалов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафных санкций почти на 100 млн руб.», – сообщили в МВД.

«Ведомости» со ссылкой на данные подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России в конце мая писали, что в I квартале из России выслали почти вдвое больше иностранцев, чем за аналогичный период 2023 г., – 22 000 человек.

Общее количество человек, принявших гражданство, сократилось на 49,8% по сравнению с аналогичным периодов 2023 г. и составило 69 800, что связано в том числе с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41% (17 075), видов на жительство – на 20,1% (82 200).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных