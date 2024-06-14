МВД сообщило о выдворении 2000 мигрантов из Москвы за четыре месяца 2024 года
Московская полиция за четыре месяца 2024 г. выдворила более 2000 мигрантов, сообщили в главном управлении МВД России по Москве.
«По решению судебных органов за пределы Российской Федерации выдворено свыше 2000 иностранных граждан, 350 лиц помещено в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», – говорится в сообщении.
К административной ответственности за нарушение миграционного законодательства было привлечено более 10 000 иностранных граждан, из них более 8000 – за нарушение режима пребывания, более 2000 – за незаконное осуществление трудовой деятельности, добавили в ведомстве.
«За нарушение порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации составлено более 2000 административных материалов, по результатам рассмотрения которых наложено штрафных санкций почти на 100 млн руб.», – сообщили в МВД.
«Ведомости» со ссылкой на данные подразделений по вопросам миграции территориальных органов МВД России в конце мая писали, что в I квартале из России выслали почти вдвое больше иностранцев, чем за аналогичный период 2023 г., – 22 000 человек.
Общее количество человек, принявших гражданство, сократилось на 49,8% по сравнению с аналогичным периодов 2023 г. и составило 69 800, что связано в том числе с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41% (17 075), видов на жительство – на 20,1% (82 200).