МВД сообщило о выдворении 2000 мигрантов из Москвы за четыре месяца 2024 года

Общее количество человек, принявших гражданство, сократилось на 49,8% по сравнению с аналогичным периодов 2023 г. и составило 69 800, что связано в том числе с признанием гражданами РФ жителей новообразованных субъектов. Количество выданных иностранным гражданам разрешений на временное проживание сократилось почти на 41% (17 075), видов на жительство – на 20,1% (82 200).