Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам, сообщили в Кремле.
Российский лидер отметил их вклад в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога в России.
«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», – написал президент в поздравлении.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении мусульманам России заявил, что, «сохраняя и уважая традиции каждого народа, мы становимся сильнее».
Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался в ночь на 10 апреля. Ураза-байрам знаменует собой окончание месяца Рамадан и снятие всех ограничений строгого поста.