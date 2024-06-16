Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Курбан-байрам – исламский праздник, также известный как Ид аль-адха («праздник жертвоприношения»). Он знаменует завершение паломничества к священным местам ислама. Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после другого важного для мусульман праздника – Ураза-байрам, который в этом году отмечался в ночь на 10 апреля. Ураза-байрам знаменует собой окончание месяца Рамадан и снятие всех ограничений строгого поста.