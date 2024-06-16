СК возбудил уголовное дело после захвата заложников в ростовском СИЗО
Следственный комитет (СК) России по Ростовской области возбудил дело по факту захвата заложников в СИЗО-1 регионального ГУФСИН. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Дело возбуждено по статье «захват заложника» (ст. 206 УК РФ).
16 июня пресс-служба ФСИН по Ростовской области сообщила о захвате двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) заключенными в СИЗО-1 ГУФСИН России в регионе. На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также правоохранители и представители прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников.
«Ведомости» направили запросы в Росгвардию и ФСИН.