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Аэропорт в Новой Каледонии восстановит работу 17 июня

Ведомости

Аэропорт во французской Новой Каледонии, закрытый на фоне протестов, восстановит работу 17 июня, пишет Le Figaro. 

Верховная комиссия республики также сократила действие комендантского часа с 18:00 до 20:00. Решение было принято «ввиду улучшения ситуации и в целях постепенного возвращения к нормальной жизни».

Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана.

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.

27 мая французские власти отменили чрезвычайное положение в Новой Каледонии, которое было введено 15 мая в связи с беспорядками. При этом правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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