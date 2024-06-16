Аэропорт в Новой Каледонии восстановит работу 17 июня

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.