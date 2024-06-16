Аэропорт в Новой Каледонии восстановит работу 17 июня
Аэропорт во французской Новой Каледонии, закрытый на фоне протестов, восстановит работу 17 июня, пишет Le Figaro.
Верховная комиссия республики также сократила действие комендантского часа с 18:00 до 20:00. Решение было принято «ввиду улучшения ситуации и в целях постепенного возвращения к нормальной жизни».
Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.
27 мая французские власти отменили чрезвычайное положение в Новой Каледонии, которое было введено 15 мая в связи с беспорядками. При этом правоохранительные органы продолжают находиться в режиме повышенной готовности.