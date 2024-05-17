Что западные СМИ пишут о беспорядках в Новой Каледонии

Что западные СМИ пишут о беспорядках в Новой КаледонииЭто важнейший плацдарм в Тихоокеанском регионе, который Франция хочет сохранить за собой
Протесты местных жителей в заморской территории Франции начались 13 мая и переросли в погромы с человеческими жертвами. В Новой Каледонии установили режимы чрезвычайной ситуации и ввели туда войска. Столкновения вспыхнули после того, как Париж предложил предоставить французам, которые проживают в Новой Каледонии 10 лет, право голоса в провинции. По мнению коренного населения, это ослабит их политическое влияние.
Зарубежные СМИ пишут, что это самые крупные беспорядки, которые регион пережил с 1980-х гг. Для Франции Новая Каледония – важнейшая территория в Тихоокеанском регионе. Власти опасаются, что она может попасть под влияние Китая и обвиняют в сложившейся ситуации, в том числе, Азербайджан. Беспорядки также нарушили процесс производства никеля, который широко используется для аккумуляторов электромобилей.
Кассандра Виноград и Аурелиен Бриден, The New York Times
«Новая Каледония является важным плацдармом для Франции в Индо-Тихоокеанском регионе, и французские официальные лица предупреждают, что независимая Новая Каледония, имеющая обширные территориальные воды и никель, может быстро попасть под влияние Китая».
Аня Нуссбаум, Сами Адгирни и Пол-Ален Хант, Bloomberg
«Беспорядки нарушили процесс производства никеля, повлияв на добывающие компании, в том числе по французскую Eramet SA, хотя протесты не были направлены конкретно против этих компаний <…> Напряженная обстановка еще больше омрачает будущее никелевой промышленности Новой Каледонии, которая является ключевым источником дохода для территории. Добывающие компании жаловались на то, что цены на добычу на острове были слишком высокими, и пригрозили прекратить финансирование своей деятельности».
Люси Кларк-Биллингс, BBC
«Новая Каледония пользуется значительной степенью автономии, но сильно зависит от Франции в таких вопросах, как оборона и образование, и по-прежнему получает крупные субсидии из Парижа».
Дениз Фишер, Al Jazeera
«Это свидетельствует> о реальном и фундаментальном развале в способах управления территорией».
Гэвин Мортимер, The Spectator
«Участники беспорядков заявляют, что избирательная реформа была придумана Парижем для того, чтобы создать сильную базу избирателей, выступающих против независимости. Таким образом, по сути, конфликт – это конфликт идентичности».
Габриэль Старгардтер, Reuters
«Новая Каледония – важнейшая заморская территория Франции в южной части Тихого океана и фактически закрепляет своего рода геополитические амбиции этой страны в регионе. Это также регион, который становится все более сложным из-за борьбы за власть и влияние между Китаем и США. Так что это место, плацдарм, где Франция действительно хочет сохранить свое присутствие».
Жан-Батист Даула и Виктор Буато, Liberation
«Кризис нарушил президентскую повестку дня. Исполнительная власть стремится сочетать твердость по отношению к участникам беспорядков и сепаратистам и возобновление политического диалога».
Натали Сегонес, Le Monde
«Эммануэль Макрон оказался в центре кризиса <…> Раскритикованный за подход к делу глава государства должен был созвать новый совет обороны в четверг, 16 мая, утром. Затем он предложил выборным должностным лицам Новой Каледонии провести встречу в режиме видеоконференции».
Гийом Табард, Le Figaro
«Вопреки тому, что мы видим на изображениях жестокость, нельзя исключать конструктивный исход <…> Все местные политические силы подписали общий призыв к спокойствию, осуждая насилие и призывая к продолжению переговоров. Таким образом, беспорядки, которые привели правительство к объявлению чрезвычайного положения, не отражают пробуждение лобового столкновения между сепаратистами и лоялистами. Подобный возврат к 1980-м годам тем более невозможен, поскольку население менее однородно, чем было раньше».