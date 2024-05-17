Что западные СМИ пишут о беспорядках в Новой Каледонии

«Беспорядки нарушили процесс производства никеля, повлияв на добывающие компании, в том числе по французскую Eramet SA, хотя протесты не были направлены конкретно против этих компаний <…> Напряженная обстановка еще больше омрачает будущее никелевой промышленности Новой Каледонии, которая является ключевым источником дохода для территории. Добывающие компании жаловались на то, что цены на добычу на острове были слишком высокими, и пригрозили прекратить финансирование своей деятельности».