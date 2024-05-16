Ущерб от погромов в Новой Каледонии составил около 200 млн евро
Ущерб от погромов в Новой Каледонии за три дня оценивается в 200 млн евро. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на торгово-промышленную палату Новой Каледонии.
Власти заявили, что цифры достигли колоссальных отметок, а масштабы влияния будут огромными. Экономика Новой Каледонии повреждена, государству придется вмешаться. Отмечается, что только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий.
15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.
Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун.