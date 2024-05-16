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Ущерб от погромов в Новой Каледонии составил около 200 млн евро

Ведомости

Ущерб от погромов в Новой Каледонии за три дня оценивается в 200 млн евро. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на торгово-промышленную палату Новой Каледонии.

Власти заявили, что цифры достигли колоссальных отметок, а масштабы влияния будут огромными. Экономика Новой Каледонии повреждена, государству придется вмешаться. Отмечается, что только в одной из провинций было сожжено или разграблено более 100 магазинов и предприятий.

15 мая власти Франции установили режим чрезвычайной ситуации в Новой Каледонии и ввели туда войска из-за протестов местных жителей. Протесты связаны с обсуждением в парламенте Франции законопроекта, который может предоставить право участвовать в местных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более десяти лет. Представителей местного народа канаки опасаются, что переехавшие европейцы могут вытеснить их при голосовании.

Новая Каледония является заморской территорией Франции, расположена на десятках островов в южной части Тихого океана. Она известна своими пляжами с пальмами и одной из крупнейших в мире лагун.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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