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МВД: признание загранпаспортов недействительными не носит массового характера

Ведомости

Признание недействительными заграничных паспортов россиян не носит массового характера, в основном такие случаи происходят из-за обнаружения ошибок в персональных данных граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В конце мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что пограничники начали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в данных. В частности, проблемы возникали из-за орфографических ошибок в паспортах и с именами с буквой «ё».

«В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», – сообщила Волк.

По ее данным, наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. Представитель МВД подчеркнула, что фамилия, имя или отчество с буквой «ё» в загранпаспортах должны указываться так же, как в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина.

Волк пообещала, что в случае выявления ошибки после выдачи паспорта новый документ оформят в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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