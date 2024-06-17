МВД: признание загранпаспортов недействительными не носит массового характера

По ее данным, наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. Представитель МВД подчеркнула, что фамилия, имя или отчество с буквой «ё» в загранпаспортах должны указываться так же, как в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина.