МВД: признание загранпаспортов недействительными не носит массового характера
Признание недействительными заграничных паспортов россиян не носит массового характера, в основном такие случаи происходят из-за обнаружения ошибок в персональных данных граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В конце мая вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что пограничники начали чаще отказывать российским туристам в выезде за границу из-за ошибок в данных. В частности, проблемы возникали из-за орфографических ошибок в паспортах и с именами с буквой «ё».
«В настоящее время признание недействительными заграничных паспортов не носит массовый характер и связано в основном с обнаружением ошибок в персональных данных граждан, а также в машиночитаемой зоне документа», – сообщила Волк.
По ее данным, наиболее распространенной ситуацией стало употребление буквы «ё» и ее некорректная транслитерация. Представитель МВД подчеркнула, что фамилия, имя или отчество с буквой «ё» в загранпаспортах должны указываться так же, как в свидетельстве о рождении или во внутреннем паспорте гражданина.
Волк пообещала, что в случае выявления ошибки после выдачи паспорта новый документ оформят в кратчайший срок без взимания государственной пошлины.