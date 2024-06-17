Мосгорсуд оставил под арестом продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме

Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По версии следствия, Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для размещения на YouTube- канале, где размещается контент ФБК.