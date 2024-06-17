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Мосгорсуд оставил под арестом продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме

Ведомости

Московский городской суд подтвердил законность ареста продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК (объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По версии следствия, Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для размещения на YouTube- канале, где размещается контент ФБК.

27 апреля фигурант был арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Габов обжаловал решение, но судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила жалобу без удовлетворения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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