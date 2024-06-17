Мосгорсуд оставил под арестом продюсера Reuters Габова по делу об экстремизме
Московский городской суд подтвердил законность ареста продюсера новостной службы информационного агентства Reuters Константина Габова по делу о подготовке фото- и видеоматериалов для ФБК (объявлен в РФ НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Габов обвиняется в участии в экстремистском сообществе по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет. По версии следствия, Габов принимал участие в подготовке фото- и видеоматериалов для размещения на YouTube- канале, где размещается контент ФБК.
27 апреля фигурант был арестован Басманным судом Москвы на два месяца. Габов обжаловал решение, но судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила жалобу без удовлетворения.