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Пользователей приложения Hamster Kombat предупредили о массовой атаке мошенников

Ведомости

Злоумышленники стали использовать популярную Telegram-игру Hamster Kombat для обмана ее пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB, специализируется на информационной безопасности).

Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.

«Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили массовую кампанию, нацеленную на пользователей Telegram. Риски сразу по двум направлениям», – говорится в сообщении.

Во-первых, около 200 ресурсов используют популярность Telegram-приложения Hamster Kombat для получения доступа к криптокошелькам жертв с помощью дрейнеров (программа для быстрого вывода активов), пояснил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев. Бонусы в игре можно будет вывести в виде криптовалюты. Игроки рискуют тем, что могут привязать свой TON-кошелек к приложению злоумышленников и таким образом они получат доступ ко всем операциям с кошельком пользователя, в частности, выводу средств.

Во-вторых, у пользователя могут похитить аккаунт в Telegram. Схема следующая: игроку Hamster Kombat предлагают войти в мессенджер, чтобы запустить бота, после этого он теряет доступ к аккаунту.

В мае глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. По его словам, жертвами кибермошенников стали несколько тысяч несовершеннолетних. В целом число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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