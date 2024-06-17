Пользователей приложения Hamster Kombat предупредили о массовой атаке мошенников
Злоумышленники стали использовать популярную Telegram-игру Hamster Kombat для обмана ее пользователей. Об этом сообщила пресс-служба компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB, специализируется на информационной безопасности).
Hamster Kombat – это мобильное приложение, в котором пользователю предлагают сделать главного героя – хомяка – руководителем криптобиржи, кликая по нему и зарабатывая монеты.
«Аналитики F.A.C.C.T. обнаружили массовую кампанию, нацеленную на пользователей Telegram. Риски сразу по двум направлениям», – говорится в сообщении.
Во-первых, около 200 ресурсов используют популярность Telegram-приложения Hamster Kombat для получения доступа к криптокошелькам жертв с помощью дрейнеров (программа для быстрого вывода активов), пояснил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев. Бонусы в игре можно будет вывести в виде криптовалюты. Игроки рискуют тем, что могут привязать свой TON-кошелек к приложению злоумышленников и таким образом они получат доступ ко всем операциям с кошельком пользователя, в частности, выводу средств.
Во-вторых, у пользователя могут похитить аккаунт в Telegram. Схема следующая: игроку Hamster Kombat предлагают войти в мессенджер, чтобы запустить бота, после этого он теряет доступ к аккаунту.
В мае глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в прошлом году в России было совершено порядка 680 000 преступлений с использованием информационных технологий, общая сумма ущерба составила 156 млрд руб. По его словам, жертвами кибермошенников стали несколько тысяч несовершеннолетних. В целом число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%.