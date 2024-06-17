Пользователей приложения Hamster Kombat предупредили о массовой атаке мошенников

Во-первых, около 200 ресурсов используют популярность Telegram-приложения Hamster Kombat для получения доступа к криптокошелькам жертв с помощью дрейнеров (программа для быстрого вывода активов), пояснил руководитель группы по защите от фишинга компании F.A.C.C.T. Иван Лебедев. Бонусы в игре можно будет вывести в виде криптовалюты. Игроки рискуют тем, что могут привязать свой TON-кошелек к приложению злоумышленников и таким образом они получат доступ ко всем операциям с кошельком пользователя, в частности, выводу средств.