Режиссер Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни
Режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер 17 июня, ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«Выражаем соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания мы сообщим в этой публикации дополнительно», – говорится в сообщении.
Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию и факультет музыкального театра Российского института театрального искусства. Работал в Камерном музыкальном театре (ныне Камерной сцены имени Покровского Большого театра) с 1996 г. Сначала был солистом оперы, а с 2011 г. стал режиссером. В 2016-2024 гг. работал музыкальным руководителем в Московском Губернском театре. С 2014 г. входил в попечительский совет Культурного фонда «Алые Паруса».
10 июня стало известно о смерти заместителя главного редактора агентства городских новостей «Москва» Александра Малютина. Он умер на 61-м году жизни. Сообщалось, что Малютин перенес инсульт и был госпитализирован в больницу Зеленограда примерно за неделю до кончины.