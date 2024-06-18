Режиссер Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию и факультет музыкального театра Российского института театрального искусства. Работал в Камерном музыкальном театре (ныне Камерной сцены имени Покровского Большого театра) с 1996 г. Сначала был солистом оперы, а с 2011 г. стал режиссером. В 2016-2024 гг. работал музыкальным руководителем в Московском Губернском театре. С 2014 г. входил в попечительский совет Культурного фонда «Алые Паруса».