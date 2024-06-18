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Режиссер Большого театра Валерий Федоренко умер на 62-м году жизни

Ведомости

Режиссер Камерной сцены имени Покровского Большого театра Валерий Федоренко умер 17 июня, ему был 61 год. Об этом сообщила пресс-служба театра.

«Выражаем соболезнования родным и близким покойного. О дате и месте прощания мы сообщим в этой публикации дополнительно», – говорится в сообщении.

Федоренко окончил Астраханскую государственную консерваторию и факультет музыкального театра Российского института театрального искусства. Работал в Камерном музыкальном театре (ныне Камерной сцены имени Покровского Большого театра) с 1996 г. Сначала был солистом оперы, а с 2011 г. стал режиссером. В 2016-2024 гг. работал музыкальным руководителем в Московском Губернском театре. С 2014 г. входил в попечительский совет Культурного фонда «Алые Паруса».

10 июня стало известно о смерти заместителя главного редактора агентства городских новостей «Москва» Александра Малютина. Он умер на 61-м году жизни. Сообщалось, что Малютин перенес инсульт и был госпитализирован в больницу Зеленограда примерно за неделю до кончины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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