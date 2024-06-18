По делу об отравлении в Москве задержан гендиректор «Кухни на районе»
Генеральный директор «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») задержан по делу о массовом отравлении людей в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас должность руководителя компании занимает ее основатель Антон Лозин.
«С гендиректором компании "Кухня на районе" в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», – сказал собеседник агентства.
По данным Telegram-канала Mash, на предприятии не было документов о сроках годности продукции, а также данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей, никто не контролировал условия, в которых хранят продукты, и технологию производства.
Утром 18 июня Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании троих человек по делу об организации незаконной миграции после массового отравления жителей Москвы. Следователями были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.
16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» приостановил работу из-за вспышки ботулизма в связи с проверкой всей своей продукции. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже о случаях ботулизма стало известно в Татарстане и Нижегородской области.
В 2017 г. Лозин вместе с сооснователями Рокетбанка Алексеем Колесниковым и Олегом Козыревым запустили стартап «Кухня на районе» – сервис по доставке еды в формате dark kitchen. В конце 2022 г. компания расширила формат своей работы и вышла в офлайн, начав устанавливать холодильники с готовой едой. В сентябре сервис начал работу в Санкт-Петербурге, заключив партнерство с сервисом доставки «Самокат».