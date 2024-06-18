По делу об отравлении в Москве задержан гендиректор «Кухни на районе»

В 2017 г. Лозин вместе с сооснователями Рокетбанка Алексеем Колесниковым и Олегом Козыревым запустили стартап «Кухня на районе» – сервис по доставке еды в формате dark kitchen. В конце 2022 г. компания расширила формат своей работы и вышла в офлайн, начав устанавливать холодильники с готовой едой. В сентябре сервис начал работу в Санкт-Петербурге, заключив партнерство с сервисом доставки «Самокат».