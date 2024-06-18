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По делу об отравлении в Москве задержан гендиректор «Кухни на районе»

Ведомости

Генеральный директор «Кухни на районе» (ООО «Локалкитчен») задержан по делу о массовом отравлении людей в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас должность руководителя компании занимает ее основатель Антон Лозин.

«С гендиректором компании "Кухня на районе" в настоящее время проводятся следственные действия, он среди задержанных по делу о массовом отравлении людей», – сказал собеседник агентства.

По данным Telegram-канала Mash, на предприятии не было документов о сроках годности продукции, а также данных о качестве воды и стерильности рабочих поверхностей, никто не контролировал условия, в которых хранят продукты, и технологию производства.

Утром 18 июня Следственный комитет (СК) России сообщил о задержании троих человек по делу об организации незаконной миграции после массового отравления жителей Москвы. Следователями были задержаны руководитель коммерческой организации по производству продукции, гендиректор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

16 июня сервис доставки еды «Кухня на районе» приостановил работу из-за вспышки ботулизма в связи с проверкой всей своей продукции. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже о случаях ботулизма стало известно в Татарстане и Нижегородской области.

В 2017 г. Лозин вместе с сооснователями Рокетбанка Алексеем Колесниковым и Олегом Козыревым запустили стартап «Кухня на районе» – сервис по доставке еды в формате dark kitchen. В конце 2022 г. компания расширила формат своей работы и вышла в офлайн, начав устанавливать холодильники с готовой едой. В сентябре сервис начал работу в Санкт-Петербурге, заключив партнерство с сервисом доставки «Самокат».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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