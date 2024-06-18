Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях

В апреле «Ведомости» писали о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего возможность для сотрудников ФСИН после получения травмы при исполнении обязанностей в зоне боевых действий возвращаться к работе в уголовно-исполнительную систему (УИС). Отмечалось, что многие сотрудники системы участвуют в спецоперации, а получив ранения, часто не могут вернуться к работе из-за отводов медкомиссий. Близкий к силовым структурам источник пояснял изданию, что инициатива может быть связана с кадровым голодом в системе ФСИН. По словам другого собеседника «Ведомостей», служба страдает неукомплектованностью из-за низких зарплат.