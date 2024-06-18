Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях
Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях и сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) в целом. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
О необходимости увеличения зарплат работников ФСИН Фадеев высказался в рамках межрегиональной конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции».
Глава СПЧ назвал зарплаты в этой категории самыми низкие среди правоохранителей. При этом отметил непростой труд сотрудников ФСИН – и в физическом, и в психологическом плане.
«Считаю нынешнее положение дел несправедливым», – сказал Фадеев.
В апреле «Ведомости» писали о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего возможность для сотрудников ФСИН после получения травмы при исполнении обязанностей в зоне боевых действий возвращаться к работе в уголовно-исполнительную систему (УИС). Отмечалось, что многие сотрудники системы участвуют в спецоперации, а получив ранения, часто не могут вернуться к работе из-за отводов медкомиссий. Близкий к силовым структурам источник пояснял изданию, что инициатива может быть связана с кадровым голодом в системе ФСИН. По словам другого собеседника «Ведомостей», служба страдает неукомплектованностью из-за низких зарплат.