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Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях

Ведомости

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев призвал повысить зарплаты врачам в СИЗО и колониях и сотрудникам Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) в целом. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

О необходимости увеличения зарплат работников ФСИН Фадеев высказался в рамках межрегиональной конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции».

Глава СПЧ назвал зарплаты в этой категории самыми низкие среди правоохранителей. При этом отметил непростой труд сотрудников ФСИН – и в физическом, и в психологическом плане.

«Считаю нынешнее положение дел несправедливым», – сказал Фадеев.

В апреле «Ведомости» писали о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего возможность для сотрудников ФСИН после получения травмы при исполнении обязанностей в зоне боевых действий возвращаться к работе в уголовно-исполнительную систему (УИС). Отмечалось, что многие сотрудники системы участвуют в спецоперации, а получив ранения, часто не могут вернуться к работе из-за отводов медкомиссий. Близкий к силовым структурам источник пояснял изданию, что инициатива может быть связана с кадровым голодом в системе ФСИН. По словам другого собеседника «Ведомостей», служба страдает неукомплектованностью из-за низких зарплат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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