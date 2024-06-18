Москалькова указала на проблему переполнения в ряде СИЗО
В последние годы в некоторых российских СИЗО отмечается проблема переполнения, это сказывается на условиях содержания. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в видеообращении к участникам конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции».
«В последние годы мы сталкиваемся с перенаполнением в ряде СИЗО, что, естественно, не может не сказаться на условиях содержания и гарантий, прав и свобод человека», – сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости).
Москалькова сообщила, что в прошлом году к ней поступило более 5000 обращений от находящихся в СИЗО и колониях граждан. Эта цифра очень внушительная, добавила она. Уполномоченный напомнила о захвате заключенными сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, назвав случившееся трагедией. Изолятор был переполнен, отметила она.
Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.
Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело, в самом СИЗО прошли обыски. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что СИЗО был переполнен и испытывал нехватку персонала.