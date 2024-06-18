Москалькова указала на проблему переполнения в ряде СИЗО

Москалькова сообщила, что в прошлом году к ней поступило более 5000 обращений от находящихся в СИЗО и колониях граждан. Эта цифра очень внушительная, добавила она. Уполномоченный напомнила о захвате заключенными сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, назвав случившееся трагедией. Изолятор был переполнен, отметила она.