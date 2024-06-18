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Москалькова указала на проблему переполнения в ряде СИЗО

Ведомости

В последние годы в некоторых российских СИЗО отмечается проблема переполнения, это сказывается на условиях содержания. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в видеообращении к участникам конференции «Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции».

«В последние годы мы сталкиваемся с перенаполнением в ряде СИЗО, что, естественно, не может не сказаться на условиях содержания и гарантий, прав и свобод человека», – сказала омбудсмен (цитата по «РИА Новости).

Москалькова сообщила, что в прошлом году к ней поступило более 5000 обращений от находящихся в СИЗО и колониях граждан. Эта цифра очень внушительная, добавила она. Уполномоченный напомнила о захвате заключенными сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону, назвав случившееся трагедией. Изолятор был переполнен, отметила она.

Утром 16 июня в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону заключенные, осужденные по террористическим статьям, захватили двух сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС). Днем того же дня ФСИН России сообщила о ликвидации заключенных, сотрудники были освобождены и не пострадали.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело, в самом СИЗО прошли обыски. Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что СИЗО был переполнен и испытывал нехватку персонала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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