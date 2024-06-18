СК: пищевые отравления в РФ вызваны салатом одного производителя
Все недавно зафиксированные массовые отравления людей в Москве, Казани и Нижегородской области вызваны салатом с фасолью от одного производителя, сообщил Следственный комитет России (СКР) в Telegram-канале.
«С учетом собранных следствием данных, свидетельствующих о том, что все пострадавшие употребляли в пищу продукцию одного производителя, председателем СК России принято решение о передаче уголовных дел в производство Главного следственного управления СКР для дальнейшего расследования» – указано в сообщении ведомства.
СК установил, что все отравившиеся заказывали продукты питания через службы доставки и употребляли в пищу салат, изготовителем которого является ООО «Локалкитчен» [«Кухня на районе»]. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция.
Служба также сообщила, что были задержаны директор компании Антон Лозин, руководителем отдела качества Еленой Машковой и фактический руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин.
16 июня сервис «Кухня на районе» приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за подозрений о вспышке ботулизма. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже стало известно о госпитализации граждан с подозрением на ботулизм в Татарстане и Нижегородской области.