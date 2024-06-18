СК: пищевые отравления в РФ вызваны салатом одного производителя

16 июня сервис «Кухня на районе» приостановил работу в связи с проверкой всей своей продукции из-за подозрений о вспышке ботулизма. Это произошло после сообщений СМИ об отравлениях продуктом «Салат лобио» производства компании в Москве. Позже стало известно о госпитализации граждан с подозрением на ботулизм в Татарстане и Нижегородской области.