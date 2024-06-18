Суд продлил арест журналистки Кеворковой до 6 августа
Басманный суд Москвы продлил до 6 августа арест журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.
Следователь не учел хорошую характеристику обвиняемой, отсутствие возможности уехать из страны, поскольку у нее нет заграничного паспорта и виз, сообщил Полонский со ссылкой на адвоката Альбину Павлову. Защита также указывала на отсутствие каких-либо «доказательств влиятельности» Кеворковой.
Сотрудники Следственного комитета задержали 65-летнюю журналистку 6 мая. На следующий день Басманный суд Москвы заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г.
Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.
За журналистку на суде ранее письменно поручились писатель Александр Проханов, Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.
В мае Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.