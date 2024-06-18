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Суд продлил арест журналистки Кеворковой до 6 августа

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил до 6 августа арест журналистки Надежды Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил журналист и сын Кеворковой Василий Полонский.

Следователь не учел хорошую характеристику обвиняемой, отсутствие возможности уехать из страны, поскольку у нее нет заграничного паспорта и виз, сообщил Полонский со ссылкой на адвоката Альбину Павлову. Защита также указывала на отсутствие каких-либо «доказательств влиятельности» Кеворковой.

Сотрудники Следственного комитета задержали 65-летнюю журналистку 6 мая. На следующий день Басманный суд Москвы заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г.

Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.

Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.

За журналистку на суде ранее письменно поручились писатель Александр Проханов, Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

В мае Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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