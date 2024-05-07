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Суд отправил в СИЗО журналистку Надежду Кеворкову

Следствие обвиняет ее в оправдании терроризма
Яна Суринская
Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы заключил обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Надежду Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г., передает корреспондент «Ведомостей». Сотрудники Следственного комитета задержали 65-летнюю женщину накануне.

Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.

Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.

Ночь перед заседанием в Басманном суде Кеворкова провела в ИВС. Ее поддержать в суд пришли несколько десятков сочувствующих и представителей СМИ, в том числе бывший муж, публицист и политик Максим Шевченко. Последнего судья Елена Ленская отказалась допросить в процессе.

Адвокат Кеворковой Алена Павлова просила суд не заключать журналиста под стражу и избрать ей меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По мнению защитника, следствие не представило в суд доказательств, указывающих на то, что ее доверительница может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу.

Следователь, в свою очередь, настаивала именно на аресте, поскольку Кеворкова «имеет обширные связи», может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, а также «продолжить заниматься преступной деятельностью».

Обвиняемая вину не признала и возражала против ареста.

Выслушав мнения сторон, судья Ленская удовлетворила ходатайство следствия.

В случае если вина Кеворковой будет доказана в суде по существу, женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

За журналистку на суде письменно поручились писатель Александр Проханов, Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.

Кеворкова работала во многих российских СМИ. Была обозревателем в «НГ Религия». Кроме того, работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах. Является матерью журналиста Василия Полонского.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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