Суд отправил в СИЗО журналистку Надежду Кеворкову

Суд отправил в СИЗО журналистку Надежду КеворковуСледствие обвиняет ее в оправдании терроризма
Басманный суд Москвы заключил обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Надежду Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г., передает корреспондент «Ведомостей». Сотрудники Следственного комитета задержали 65-летнюю женщину накануне.
Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.
Ночь перед заседанием в Басманном суде Кеворкова провела в ИВС. Ее поддержать в суд пришли несколько десятков сочувствующих и представителей СМИ, в том числе бывший муж, публицист и политик Максим Шевченко. Последнего судья Елена Ленская отказалась допросить в процессе.
Адвокат Кеворковой Алена Павлова просила суд не заключать журналиста под стражу и избрать ей меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По мнению защитника, следствие не представило в суд доказательств, указывающих на то, что ее доверительница может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу.
Следователь, в свою очередь, настаивала именно на аресте, поскольку Кеворкова «имеет обширные связи», может оказать давление на свидетелей, скрыться от органов следствия и суда, а также «продолжить заниматься преступной деятельностью».
Обвиняемая вину не признала и возражала против ареста.
Выслушав мнения сторон, судья Ленская удовлетворила ходатайство следствия.
В случае если вина Кеворковой будет доказана в суде по существу, женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
За журналистку на суде письменно поручились писатель Александр Проханов, Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.
Кеворкова работала во многих российских СМИ. Была обозревателем в «НГ Религия». Кроме того, работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах. Является матерью журналиста Василия Полонского.