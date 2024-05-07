Суд отправил в СИЗО журналистку Надежду Кеворкову

Адвокат Кеворковой Алена Павлова просила суд не заключать журналиста под стражу и избрать ей меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. По мнению защитника, следствие не представило в суд доказательств, указывающих на то, что ее доверительница может скрыться или оказать давление на свидетелей по делу.